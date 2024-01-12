Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
ГоловнаСуспільствоВійна

Наступ російської армії зазнає невдачі, – Сирський

Втім противник продовжує наступати на декількох напрямках та має ресурси для цього.

Наступ російської армії зазнає невдачі, – Сирський
Фото: Military Media Center

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, яке воно ставило в останні місяці, повідомляє АрміяInform. 

“Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі”, – сказав Олександр Сирський, відповідаючи на питання стосовно провалу зимового наступу армії РФ.

“Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили – ці задачі в них дійсно провалені”, – додав він.

Втім командувач Сухопутних військ зазначає, що противник продовжує наступати на декількох напрямках та має ресурси для цього.

Напередодні генерал Сирський заявив, що окупанти планують відновити наступальні дії на Сіверському напрямку. Російська армія продовжує штурмові дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, що російські окупанти вже близько 3 місяців намагаються захопити Авдіївку, однак українська армія продовжує тримати оборону міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies