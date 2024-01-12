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Віцепрем’єр-міністр Федоров вважає вироблення Україною мільйона FPV-дронів у цьому році цілком реальною ціллю

Кількість компаній-виробників зросла із 7 до 200 з початку 2022 року.

Віцепрем’єр-міністр Федоров вважає вироблення Україною мільйона FPV-дронів у цьому році цілком реальною ціллю
Фото: Telegram/Zelenskiy

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — міністра цифрової трансформації України Михайло Федоров вважає вироблення Україною мільйона FPV-дронів у цьому році цілком реальною ціллю. 

За його словами, сьогодні кількість компаній-виробників зросла до 200. 

“У 2022 році тільки 7 виробників дронів пройшли дослідну експлуатацію й могли отримувати державні контракти. Це критично мало. Тоді ми зібрали й опитали більш ніж 80 виробників, обговорили їх блокери й почали працювати над зміною полісі. Ухвалили понад 20 законів і нормативно-правових актів, усунули податки з комплектуючих, дозволили компаніям інкорпоруватися в Дія.City. А ще збільшили маржу для виробників до 25%, у країнах НАТО цей показник – на рівні 17%”, – розповів міністр.

Він зазначив, що за 2023 рік українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році. Збільшилося фінансування і спроможність виробляти. Тепер можемо зробити більше, аніж мільйон FPV за рік.

Головний розвідник України вважає інтенсивне застосування безпілотників та щільні мінні поля основними факторами неможливості проведення наступів.

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