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Порошенко запропонував додаткове наповнення бюджету без підвищення податків

"ЄС" хоче на 105 мільярдів зменшити видатки і на 65 мільярдів збільшити доходи.

Порошенко запропонував додаткове наповнення бюджету без підвищення податків
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко представив пропозиції своєї фракції до проєкту Державного бюджету на 2025 рік. За словами лідера партії, бюджет в умовах війни – це питання виживання країни, тому всі нецільові витрати мають бути скорочені, а кошти військового збору мають спрямовуватися виключно на потреби армії.

«Фінансування Збройних Сил України здійснюється абсолютно недостатньо. А от фінансування прокуратури, БЕБу, ДБР, спеціалізованої прокуратури – в пріоритеті. На апарат Верховної Ради вони запланували збільшення більше як на 26%. На Офіс Президента, на Кабінет Міністрів – в межах 15-20%. Прокуратура 25%. БЕБ 75%. Це – справжній пріоритет для владної команди», – обурився Порошенко.

Він зазначив, що витрати державного бюджету на утримання органів влади зростуть на 14,3 мільярда. Крім того, вважає нардеп, підвищення військового збору не збільшить фінансування Збройних сил, оскільки розподіляється загалом на всі видатки.

Відтак, "ЄС" пропонує скоротити видатки і мобілізувати доходи на 170 мільярдів гривень – без підвищення податкового навантаження на бідних людей, зокрема на 105 мільярдів зменшити видатків і на 65 мільярдів збільшити доходи державного бюджету. Для цього пропонується скасувати:

  • Дорожній фонд;
  • програму фінансового забезпечення підготовки і реалізації інвестиційних проєктів на 25 мільярдів;
  • додаткове виділення 10 млрд працівникам прокуратури, БЕБ, ДБР, податкової, митниці, судів;
  • 8 мільярдів на інвест-нянь, індустріальні парки, забезпечення кеш-беку
  • 3 мільярди капітальних видатків для ДУС, Кабміну, Мінцифри, ДССЗЗІ;
  • 1,5 млрд гривень на телемарафон.

«До 1 жовтня нашою політичною командою будуть внесені поправки, пропозиції, які має розглянути бюджетний комітет і внести як висновки Верховної Ради до уряду для того, щоб бути врахованими при підготовці проєкту бюджету до 1-го читання. У Верховній Раді і за її межами «Європейська Солідарність» буде робити все можливе для того, щоб захистити Україну, захистити воїнів на фронті. Бо наша перемога – це Збройні Сили України», – резюмував Петро Порошенко.

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