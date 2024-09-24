Єрмак: запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги

Також глава Офісу президента України закликав партнерів не зважати на російські погрози ескалації і дозволити удари вглиб РФ далекобійною зброєю.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги.

Він зазначив, що план перемоги України, що його президент Володимир Зеленський презентує у Сполучених Штатах Америки, містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру.

Під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку Єрмак зазначив, що План перемоги складається з військової та дипломатичної частин.

“Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в росію”, – написав Єрмак.

Він зазначив, що Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак країні усе ще не вистачає ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

Глава ОП закликав союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди – у пріоритетному списку.

Також Єрмак закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території РФ і використання заморожених російських активів.

“Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги. Я так само закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку рф”, – зазначив глава ОП.