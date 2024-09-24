Росіяни атакували Черкаську область. Пошкоджені будинки в Смілі

У Черкаській області від вечора до ранку захисники знищили близько 20 ворожих безпілотників. Однак є і влучання в Черкасах – по відкритій території.
За даними голови ОВА, минулося без потерпілих. Є пошкодження житлової інфраструктури.
"Через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках. Також у чотирьох випадках займалась суха рослинність. Натепер пожежі ліквідовані", – сказав він.
За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни випустили 81 дрон і чотири ракети. Знищили 66 дронів.
- У Полтавській області внаслідок атаки знеструмлені 20 населених пунктів.
- У Запоріжжі вночі росіяни вбили людину, є й поранені.
- У Харкові ворог влучив по відкритій території в Київському районі.