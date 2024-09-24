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Росіяни атакували Черкаську область. Пошкоджені будинки в Смілі

Минулося без поранених. 

Росіяни атакували Черкаську область. Пошкоджені будинки в Смілі
Фото: Ігор Табурець у Telegram

У Черкаській області від вечора до ранку захисники знищили близько 20 ворожих безпілотників. Однак є і влучання в Черкасах – по відкритій території.

За даними голови ОВА, минулося без потерпілих. Є пошкодження житлової інфраструктури.

"Через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках. Також у чотирьох випадках займалась суха рослинність. Натепер пожежі ліквідовані", – сказав він.

За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни випустили 81 дрон і чотири ракети. Знищили 66 дронів. 

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