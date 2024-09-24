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Російська армія за добу втратила 1400 солдатів та 61 артсистему

Від початку вторгнення українські захисники ліквідували близько 645 150 окупантів.

Російська армія за добу втратила 1400 солдатів та 61 артсистему
Боєць Сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж доби українське військо знищило 1400 російських окупантів, 40 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему та 3 засоби ППО ворога.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 645 150 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 8800 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,
  • артилерійських систем – 18475 (+61) од,
  • РСЗВ – 1198 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 952 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25175 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3155 (+10).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

З травня по вересень втрати ворога на Харківщині склали понад 16 тисяч осіб.

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