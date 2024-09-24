Російська армія за добу втратила 1400 солдатів та 61 артсистему

З травня по вересень втрати ворога на Харківщині склали понад 16 тисяч осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку вторгнення українські захисники ліквідували близько 645 150 окупантів.

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