Росіяни поранили мешканця Херсонщини

Сьогодні вдень, 23 вересня, російські військові вдарили по Нововоронцовці Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Внаслідок російського обстрілу постраждав 40-річний місцевий житель.
У нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення ноги.
Медики надали потерпілому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
- 23 вересня під удар ворожого БпЛА у Наддніпрянському районі Херсонської області потрапив 27-річний волонтер.
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У Дніпровському районі Херсона ворожий дроні скинув вибухівку на 57-річного чоловіка. Також у Кіндійці російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на ще одного мирного жителя.