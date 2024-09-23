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Росіяни поранили мешканця Херсонщини

У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та поранення ноги. 

Росіяни поранили мешканця Херсонщини
Росіяни поранили мешканця Херсонщини (ілюстративне фото)

Сьогодні вдень, 23 вересня, російські військові вдарили по Нововоронцовці Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок російського обстрілу постраждав 40-річний місцевий житель. 

У нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення ноги. 

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Медики надали потерпілому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

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