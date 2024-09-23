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Заступника прокурора Запорізької області затримали на хабарі у $40 тисяч

Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заступника прокурора Запорізької області затримали на хабарі у $40 тисяч
Фото: САП

Співробітники САП і НАБУ викрили заступника прокурора Запорізької області на одержанні хабаря в розмірі 40 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба САП. 

"23 вересня 2024 року у співпраці з Генеральним прокурором прокурори САП спільно з детективами НАБУ викрили заступника прокурора Запорізької області на одержанні 40 тис. доларів США неправомірної вигоди", — ідеться в повідомленні.

Відомо, що заступник обласного прокурора висловила прохання надати неправомірну вигоду та фактично отримала неправомірну вигоду у розмірі 40 тис доларів США за вирішення питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи та не притягнення до кримінальної відповідальності за результатами досудового розслідування.

Першочергові слідчі дії тривають. Попередня правова кваліфікація дій прокурора – ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Офіс Генерального прокурора забезпечує повне сприяння НАБУ та САП у викритті корупційних правопорушень в органах прокуратури. 

"Ми наполегливо реалізуємо курс на очищення системи від корупції та запобігання таким випадкам", — наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

"Ця робота є постійним пріоритетом нашої діяльності, включаючи зміни внутрішніх процесів в прокуратурі, у тому числі, посилення внутрішнього контролю", — додав Генпрокурор.

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