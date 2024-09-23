Умєров: 34 країни підтримують оборону України в рамках 8 коаліцій спроможностей

У межах платформи "Рамштайн" нині працюють 8 коаліцій спроможностей, які надали Україні нові стратегічні системи ППО, профінансували виробництво українських артсистем. Також в межах чеської ініціативи вже розпочалися постачання боєприпасів.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров розповів для Forbes Ukraine.

"У межах платформи "Рамштайн" ми створили вісім коаліцій спроможностей, до яких входять 34 країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України. Вони підписали Листи про наміри щодо співпраці. Крім того, в окремих коаліціях вже підписані Меморандуми, що дозволяють централізовано фінансувати й здійснювати закупівлі", — розповів Рустем Умєров.

Зокрема, це стосується коаліцій розмінування, дронів, IT. Також підписано Положення про Коаліцію морських спроможностей. Такі механізми дають змогу країнам обʼєднувати свої ресурси для спільної підтримки оборонних спроможностей України.

"У межах Коаліції ППО українські партнери цього року надали п’ять нових стратегічних систем протиповітряної оборони. Ініціатива Німеччини Immediate Action of Air Defence вже забезпечила Україну внесками на суму понад мільярд євро. Також у Коаліції артилерії Україна отримала перші внески у виробництво українських артсистем. А в межах чеської ініціативи вже розпочалися постачання боєприпасів", — пише міністр оборони.

Також Коаліції розмінування найближчим часом очікуються закупівлі на суму €22 млн. Також є додаткова підтримка від Швеції, а в Коаліції дронів залучено €50 млн на спільні закупівлі техніки.

Також, за словами Міністра, отримано додаткові €1,4 млрд на оборону України від доходів заморожених активів рф. Ці кошти будуть спрямовані за трьома основними напрямками: боєприпаси, засоби ППО, підтримка українських виробників. Зокрема, на виробництво зброї та військових товарів українськими компаніями виділено €400 млн.

Рустем Умєров зауважив, що через чутливість теми багато аспектів міжнародної діяльності залишаються непублічними.

"Один із помітних результатів — звільнення понад 3300 осіб із російського полону з початку повномасштабного вторгнення. Я вдячний Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та всім силам — Офісу президента, ГУР, МВС, СБУ, Омбудсмену — та лідерам усіх країн, які сприяли цьому досягненню", — зазначив він.