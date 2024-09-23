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​На війні з російськими окупантами загинув український поет Тарас Ілля

Тараса Іллю ховатимуть завтра, 24 вересня, на Лісовому кладовищі.

​На війні з російськими окупантами загинув український поет Тарас Ілля
Тарас Ілля
Фото: Ана Море

На фронті загинув український поет Тарас Ілля

Про це повідомила виконавча продюсерка "Громадського радіо" Ана Море. 

“Тарас Ілля — син поетки “витісненого покоління” Валентини Отрощенко та покійного поета цієї ж, “київської школи”, Валерія Іллі”, - йдеться у повідомленні.

В 2013 році він став лавреатом премії Олеся Гончара.

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Тараса Іллю, випускника Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, мобілізували до українського війська наприкінці червня 2024.

Вбитого росіянами в бою Тараса Іллю ховатимуть завтра, 24 вересня. Зустріч відбудеться о 14:20 біля зали прощання на Лісовому кладовищі.

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