​На війні з російськими окупантами загинув український поет Тарас Ілля

На фронті загинув український поет Тарас Ілля.

Про це повідомила виконавча продюсерка "Громадського радіо" Ана Море.

“Тарас Ілля — син поетки “витісненого покоління” Валентини Отрощенко та покійного поета цієї ж, “київської школи”, Валерія Іллі”, - йдеться у повідомленні.

В 2013 році він став лавреатом премії Олеся Гончара.

Тараса Іллю, випускника Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, мобілізували до українського війська наприкінці червня 2024.

Вбитого росіянами в бою Тараса Іллю ховатимуть завтра, 24 вересня. Зустріч відбудеться о 14:20 біля зали прощання на Лісовому кладовищі.