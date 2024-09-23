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Армія РФ вдарила КАБами по передмістю Харкова (доповнено)

Інформації про постраждалих немає.

Армія РФ вдарила КАБами по передмістю Харкова (доповнено)
вибух
Фото: Міненерго

23 вересня російська армія завдала удар керованими авіабомбами по передмістю Харкова.

Доповнення. За інформацією очільника Харківсько\ ОВА, зафіксовано ще один приліт на території Харкова біля цвинтаря. Влучання в землю, є загорання трави. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо – удар прийшовся по близькому передмістю", — зазначив Терехов і попередив про ймовірні повторні пуски КАБів РФ.

Інформації про постраждалих не надходило.

Мер закликав жителів Харкова перебувати в укриттях, адже росіяни можуть повторити пуски КАБів.

Ввечері 21 вересня армія РФ скинула ФАБ-250 на багатоповерхівку Шевченківського району Харкова. Внаслідок удару 21 людина постраждала. 

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