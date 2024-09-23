Армія РФ вдарила КАБами по передмістю Харкова (доповнено)

23 вересня російська армія завдала удар керованими авіабомбами по передмістю Харкова.
Доповнення. За інформацією очільника Харківсько\ ОВА, зафіксовано ще один приліт на території Харкова біля цвинтаря. Влучання в землю, є загорання трави. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Попередньо – удар прийшовся по близькому передмістю", — зазначив Терехов і попередив про ймовірні повторні пуски КАБів РФ.
Інформації про постраждалих не надходило.
Мер закликав жителів Харкова перебувати в укриттях, адже росіяни можуть повторити пуски КАБів.
Ввечері 21 вересня армія РФ скинула ФАБ-250 на багатоповерхівку Шевченківського району Харкова. Внаслідок удару 21 людина постраждала.