Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі, — Федоров

Попередньо відомо про двох постраждалих.

Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

У понеділок, 23 вересняя, російська армія здійснила два удари по Запоріжжю. Внаслідок повторного удару ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо, що один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Попередньо, ніхто не постраждав.

"Другий удар завдано по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранено", — повідомив Федоров.

Служби вже працюють на місцях.