Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі, — Федоров

У понеділок, 23 вересняя, російська армія здійснила два удари по Запоріжжю. Внаслідок повторного удару ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Відомо, що один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Попередньо, ніхто не постраждав.
"Другий удар завдано по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранено", — повідомив Федоров.
Служби вже працюють на місцях.
- Ворог поцілив авіабомбами по передмістю Харкова. Без постраждалих.