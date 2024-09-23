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Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі, — Федоров

Попередньо відомо про двох постраждалих.

Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі, — Федоров
Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

У понеділок, 23 вересняя, російська армія здійснила два удари по Запоріжжю. Внаслідок повторного удару ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо, що один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Попередньо, ніхто не постраждав. 

"Другий удар завдано по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранено", — повідомив Федоров.

Служби вже працюють на місцях.

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