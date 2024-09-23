Станом на 7:00 відомо про пошкодження 13 житлових будинків, двох навчальних закладів, п'яти транспортних засобів.

Уночі 22 вересня, близько 23:00, російські війська завдали авіаударів по теритрії Запоріжжя. Унаслідок атаки поранені люди. Серед травмованих є 15-річний хлопець.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА та у ДСНС.

Станом на 08:00 відомо про 16 постраждалих. Як повідомили у ОВА, четверо з них госпіталізовані. У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома.

У ДСНС повідомили, що станом на першу годину ночі було відомо про 9 людей трамованих людей. Згодом начальник Запорізької ОВА повідомив у ранковому зведенні про 13 трамованих: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річного хлопця.

Нацполіція уточнила, що в період з 22:19 до 23:04 окупаційна армія РФ завдала 7 ударів (попередньо - КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Станом на 7:00 відомо про пошкодження 13 житлових будинків, двох навчальних закладів, п'яти транспортних засобів.

Фото: ДСНС Наслідки атаки по Запоріжжі

Фото: ДСНС Постраждалі унаслідок атаки по Запоріжжі

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Всього на ліквідацію залучали47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Запоріжжя

На місцях працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.