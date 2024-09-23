Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“В такий спосіб семеро мешканців Тернополя заробили більше трьох млн грн. Між собою розподіляли обов’язки – одні шукали клієнтів, інші супроводжували їх до кордону, треті – допомагали порушникам потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Пресслужба ДПСУ Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон

Фото: Пресслужба ДПСУ Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон

Фото: Пресслужба ДПСУ Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон

Фото: Пресслужба ДПСУ Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон

Зазначається, що через масштабність дій підозрюваних прикордонники, співробітники СБУ та поліції провели 51 обшук для збирання усіх доказів злочинної діяльності.

Під час обшуків вилучили готівку, автівки, чорну бухгалтерія тощо.

Підозрюваним повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.