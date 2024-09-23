На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
“Грифони” для України
“Грифони” для України
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Вкладати пальці в чужі рани
Вкладати пальці в чужі рани
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон

Семеро мешканців Тернополя заробили більше 3 млн гривень. 

Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон
Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“В такий спосіб семеро мешканців Тернополя заробили більше трьох млн грн. Між собою розподіляли обов’язки – одні шукали клієнтів, інші супроводжували їх до кордону, треті – допомагали порушникам потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ
Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон

Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ
Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон

Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ
Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон

Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ
Правоохоронці відзвітували про викриття злочинного угрупуваня, яке нелегально переправляло чоловіків за кордон

Зазначається, що через масштабність дій підозрюваних прикордонники, співробітники СБУ та поліції провели 51 обшук для збирання усіх доказів злочинної діяльності.

Під час обшуків вилучили готівку, автівки, чорну бухгалтерія тощо.

Підозрюваним повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies