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Зруйнований російською ракетою будинок у Миколаєві демонтують

Роботи проводяться на замовлення ПРООН за рахунок коштів Європейського союзу.

Зруйнований російською ракетою будинок у Миколаєві демонтують
У Миколаєві демонтують зруйнований російською ракетою будинок
Фото: Пресслужба міськради Миколаєва

У Миколаєві демонтують будинок по вул. Пограничній, який росіяни зруйнували ракетою два роки тому.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міськради.

“У 2022 році сюди влучила ворожа ракета, через що половина п'ятиповерхівки була зруйнована та відновленню не підлягає”, - йдеться у повідомленні. 

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Зараз відбуваються роботи з демонтажу третього та четвертого під'їздів. Оскільки будинок цегляний, влада Миколаєва має плани щодо його відновлення в майбутньому. 

В міськраді зазначили, що роботи проводяться на замовлення ПРООН за рахунок коштів ЄС. Спочатку гроші виділялися для Харкова та Харківської області, але частина з них залишилася і їх перенаправили до Миколаєва. 

В рамках цього ж проєкту відбувається і демонтаж університету ім. Сухомлинського.

У Миколаєві демонтують зруйнований російською ракетою будинок
Фото: Пресслужба міськради Миколаєва
У Миколаєві демонтують зруйнований російською ракетою будинок

У Миколаєві демонтують зруйнований російською ракетою будинок
Фото: Пресслужба міськради Миколаєва
У Миколаєві демонтують зруйнований російською ракетою будинок

У Миколаєві демонтують зруйнований російською ракетою будинок
Фото: Пресслужба міськради Миколаєва
У Миколаєві демонтують зруйнований російською ракетою будинок

У Миколаєві демонтують зруйнований російською ракетою будинок
Фото: Пресслужба міськради Миколаєва
У Миколаєві демонтують зруйнований російською ракетою будинок

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