Окупанти поранили чотирьох мешканців Сумщини

Сьогодні, 23 вересня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Кириківська, Буринська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 89 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 215 вибухів.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни вдарили безпілотниками та КАБами, внаслідок чого поранення отримала одна цивільна особа.

Ще одна людина була поранена внаслідок удару по Краснопільській громаді. Її обстріляли з артилерії, мінометів, РСЗВ та дронами.

Від удару дроном по Миропільській громаді пошкоджено рейсовий автобус та поранено 2 цивільні особи.

Великописарівську громаду армія РФ атакувала мінометами, танком, артилерією та дронами.

По Глухівській громаді окупанти вдарили дронами та КАБами, а по Шалигинській - артилерією, мінометами та КАБами.

Також КАБами ворог атакував Ворожбянську, Річківську, Путивльську та Миколаївську громади.

По Есманьській громаді російські військові били мінометами, артилерією та дронами.

Новослобідську громаду загарбники вдарили КАБами та мінометами, а Буринську - мінометами та дронами.

Дружбівську, Кириківську, Юнаківську та Свеську громади ворог атакував FPV-дронами, а Хотінську - з артилерії.

По Тростянецькій громаді окупаційні війська били з РСЗВ, а по Середино-Будській - з артилерії.