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Оренда маєтку ексміністра часів Януковича та дороговартісні автомобілі: Bihus опублікували матеріал про спосіб життя нардепів

Деякі парламентарі користуються автівками, записаними на фірми їхніх родичів. 

Оренда маєтку ексміністра часів Януковича та дороговартісні автомобілі: Bihus опублікували матеріал про спосіб життя нардепів
Фото: Bihus info

Деякі народні депутати, попри повномасштабну війну, продовжують набувати дорогих автомобілів та оселятися в елітній нерухомості, йдеться у матеріалі Bihus info.

Сергій Мінько ("Довіра"), ексмер Мелітополя, який з третьої спроби потрапив до Верховної Ради та часто прогулював засідання, у декларації за 2023 не вказав нічого дороговартісного, що належало б йому, а не родичам. На дружину Мінька записано чимало земельних ділянок.

Також зазначена квартира в окупованому Мелітополі. А як оселю депутат декларував готельний номер. Однак дружина Мінька орендує елітний маєток у Романкові, що раніше належав ексміністру внутрішніх справ Захарченку, який після Революції Гідності втік до Росії (про цей комплекс з басейном і кортом для тенісу LB.ua писав ще в 2014). 

Цей будинок записаний на нідерландську компанію, і в неї її орендує тесть Мінька.

Сам нардеп орендує автомобіль Land Cruiser 2020 року – у компанії, що раніше належала йому, а зараз записана на сестру. Також на виїзді з колишнього маєтку Захарченка помітили новий Mercedes 2023-го, вартість якого нового складає $130 000, а з пробігом – 117 000 доларів. За кермом був Мінько. Також його фіксували на BMW 2022-го за щонайменше 90 000 доларів. Цих авто в декларації немає, що логічно, бо вони нові. Машини записані на фірму "Агрорікавері", власницею якого є сестра Мінька. Компанію створили лише цьогоріч. Сам депутат обіцяв усе задекларувати. 

Ще один парламентар, Олександр Мандзій, декларував стареньку Toyota Prado, Nissan 2005 року дружини і орендований Volkswagen та розповідав про те, що в Києві їздить метро і є можливість замовляти авто з автопарку парламенту. А в 2024 він став їздити на ще одній машині, новій Prado, записаній на фірму "Системи для бізнесу 2", яка належить йому самому. Він теж обіцяє задекларувати авто.

Богдан Кицак, у минулому – вчитель у педагогічному коледжі, їздив на новому Toyota Rav 4. Сам він сказав, що ходить пішки і бере авто в друзів. Але власницею Rav 4 зазначена мама депутата – теж колишня вчителька у коледжі. Походження коштів на авто Кицак пояснив, що це від проданої нерухомості. Та машина була куплена цьогоріч, а мами Кицака з початку війни, за її словами, немає в Україні. Кицак теж пообіцяв задекларувати машину у визначений термін.

Володимир Тимофійчук, колишній фермер, а зараз – "слуга народу" – користується авто, записаним на фірму його тата, також фермера. 

Анатолій Урбанський ("За майбутнє"), користується новим MERCEDES-BENZ G 63 AMG, придбаним дружиною Оленою Урбанською. Таке авто коштує, за даними журналістів, 8 мільйонів гривень. Дружина нардепа – підприємиця і займається ресторанною діяльністю. Втім, її дохід у 2023-му склав трохи більше половини вартості придбаного авто. У відповідь на запит журналістів Bihus.Info щодо доцільності покупки таких дорогих авто під час війни, нардеп розповів про надану ним і його родиною благодійну допомогу військовим і цивільним і сказав, що "Україна наразі не виготовляє легкові автомобілі такого класу".

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