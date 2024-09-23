Незалежна міжнародна комісія опитала українських ексвійськовополонених, звільнених із "Оленівки"

Єдиними, хто намагався надати першу медичну допомогу протягом тієї ночі, були українські військові лікарі, які утримувалися в колонії.

Місце вибуху в "Оленівці" 29 липня 2022 року, коли росіяни вбили не менше 50 український полонених

Незалежна міжнародна комісія із розслідування порушень в Україні опитала колишніх українських військовополонених, звільнених із "Оленівки".

Про це заявив голова цієї комісії ООН Ерік Мьосе, повідомляє Укрінформ.

"Тривожним фактором, про який повідомляється у багатьох місцях позбавлення волі, що перебувають під контролем російської влади, є відсутність належної медичної допомоги тим, хто її відчайдушно потребує. В одному з місць позбавлення волі навіть тюремні лікарі брали участь у катуванні”, - наголосив Ерік Мьосе.

Він додав, що опитані ексвійськовополонені, звільнені з “Оленівки”, розповіли про події, коли вибух 29 липня 2022 року призвів до загибелі багатьох українських військовополонених. При цьому десяткам інших, які отримали небезпечні для життя поранення, не було надано негайної медичної допомоги.

Мьосе зазначив, що єдиними, хто намагався надати першу медичну допомогу протягом тієї ночі, були українські військові лікарі, які утримувалися в колонії.

"Вони розповідали, що допомагали своїм товаришам по службі у темряві і без життєво необхідного медичного обладнання, використовуючи ту невелику кількість матеріалів, що залишилася в їхніх аптечках, і простирадла для перев'язок. Вони бачили, як багато людей загинули тієї ночі, а керівництво Оленівської колонії стояло і спостерігало за цим", - сказав Ерік Мьосе.

Крім того, голова Комісії ООН наголосив - "широка географія місць, де застосовувалися катування, і поширеність спільних моделей свідчать про те, що катування є поширеною і прийнятною практикою, яку російська влада застосовує з почуттям безкарності".