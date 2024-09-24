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На Чернігівщині погіршується якість води у річці Сейм

Переміщується забруднення на Сумщині. На Київщині якість води у межах норми.

На Чернігівщині погіршується якість води у річці Сейм
Річка Десна в Літках
Фото: Леся Падалка

Міндовкілля оприлюднило актуальну інформацію про ситуацію на річках Сейм та Десна.

24 вересня переміщення забруднення у Київській області не фіксують. Якість води на річці Десна у місцях водозаборів у місті Києві та Броварах у межах норми. 

Щодо річки Сейм, то на Сумщині спостерігається переміщення забруднення по руслу Сейма, але воно не несе такої загрози, як попереднє. Покращення фіксується по пункту с. Чумакове.

Спостерігається погіршення якості води на Чернігівщині. У місті Батурин зафіксували перевищення по хімічному споживанню кисню у 2,2 рази, розчинений кисень становить 0,36-0,82 міліграм на дециметр кубічний. По азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не виявлено.

Результати вимірювань проб води в Десні на Чернігівщині свідчать, що якість води покращилась у всіх пунктах. 

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