На Чернігівщині погіршується якість води у річці Сейм

Міндовкілля оприлюднило актуальну інформацію про ситуацію на річках Сейм та Десна.
24 вересня переміщення забруднення у Київській області не фіксують. Якість води на річці Десна у місцях водозаборів у місті Києві та Броварах у межах норми.
Щодо річки Сейм, то на Сумщині спостерігається переміщення забруднення по руслу Сейма, але воно не несе такої загрози, як попереднє. Покращення фіксується по пункту с. Чумакове.
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Спостерігається погіршення якості води на Чернігівщині. У місті Батурин зафіксували перевищення по хімічному споживанню кисню у 2,2 рази, розчинений кисень становить 0,36-0,82 міліграм на дециметр кубічний. По азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не виявлено.
Результати вимірювань проб води в Десні на Чернігівщині свідчать, що якість води покращилась у всіх пунктах.