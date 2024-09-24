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Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Річківська, Шалигинська, Шосткинська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів, повідомляє місцева ОВА. 

Білопільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).  

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи), з використанням FPV дрону (1 вибух).  

Шосткинська громада: зафіксовано обстріл з використанням БпЛА (3 вибухи). 

 

Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА типу «Шахед» (1вибух).  

Шалигинська громада: був обстріл з використанням FPV дрону  (1 вибух).  

Хотінська громада:  з території РФ здійснено ракетний удар (1 вибух) та пуск КАБ (1 вибух).  

Річківська громада: був пуск КАБ (3 вибухи).

Зазначимо, що вночі ППО збила над Україною 66 із 81 запущеного Росією "шахеда". Росіяни також запустили по Україні 4 ракети.

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