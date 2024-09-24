Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів, повідомляє місцева ОВА.
Білопільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи), з використанням FPV дрону (1 вибух).
Шосткинська громада: зафіксовано обстріл з використанням БпЛА (3 вибухи).
Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА типу «Шахед» (1вибух).
Шалигинська громада: був обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).
Хотінська громада: з території РФ здійснено ракетний удар (1 вибух) та пуск КАБ (1 вибух).
Річківська громада: був пуск КАБ (3 вибухи).
Зазначимо, що вночі ППО збила над Україною 66 із 81 запущеного Росією "шахеда". Росіяни також запустили по Україні 4 ракети.