Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини

Зазначимо, що вночі ППО збила над Україною 66 із 81 запущеного Росією "шахеда". Росіяни також запустили по Україні 4 ракети.

Хотінська громада: з території РФ здійснено ракетний удар (1 вибух) та пуск КАБ (1 вибух).

Шалигинська громада: був обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи), з використанням FPV дрону (1 вибух).

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів, повідомляє місцева ОВА.

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