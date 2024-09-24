У Полтавській області внаслідок атаки знеструмлені 20 населених пунктів

Уночі 24 вересня російська армія атакувала дронами Полтавську область. Уламки пошкодили енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого знеструмлені 20 населених пунктів.

Відповідні служби вже ліквідовують наслідки. Про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін у Telegram.

"Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", – розповів він про інші наслідки обстрілу.