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Унаслідок атак РФ на Запоріжжя загинув чоловік, поранені шестеро цивільних, серед яких – діти

Упродовж доби окупанти 321 раз ударили по області. 

Унаслідок атак РФ на Запоріжжя загинув чоловік, поранені шестеро цивільних, серед яких – діти
Наслідки атаки по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок атак на Запорізьку область один чоловік загинув та ще шестеро людей, серед яких 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець, поранені.

Як повідомив очільник запорізької ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах області.

Ворог завдав 3 ракетні удари по Запоріжжю та Ростущому. 

Війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю,  Кушугуму, Комишувасі та Левадному. 

175 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.6 обстрілів РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботине. 

122 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. 

Надійшло 314 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Уночі 22 вересня російські війська завдали авіаударів по території Запоріжжя і Запорізького району. Поранені 22 людини. 

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