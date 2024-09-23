Головне за понеділок, 23 вересня: обстріл Краматорська, 125 боєзіткнень, атака Ізраїлю на "Хезболлу"

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли, звіт комісії ООН щодо теракту в Оленівці. Яким запам’ятається 943-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 вересня відбулося 125 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують відбивати атаки окупаційних військ на всіх напрямках. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись поліпшити тактичне положення, наші захисники завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 вересня – в новині.

Незалежна міжнародна комісія із розслідування порушень в Україні опитала колишніх українських військовополонених, звільнених із "Оленівки", заявив голова цієї комісії ООН Ерік Мьосе.

"Тривожним фактором, про який повідомляється у багатьох місцях позбавлення волі, що перебувають під контролем російської влади, є відсутність належної медичної допомоги тим, хто її відчайдушно потребує. В одному з місць позбавлення волі навіть тюремні лікарі брали участь у катуванні”, - наголосив Ерік Мьосе.

Він додав, що опитані ексвійськовополонені, звільнені з “Оленівки”, розповіли про події, коли вибух 29 липня 2022 року призвів до загибелі багатьох українських військовополонених. При цьому десяткам інших, які отримали небезпечні для життя поранення, не було надано негайної медичної допомоги.

Мьосе зазначив, що єдиними, хто намагався надати першу медичну допомогу протягом тієї ночі, були українські військові лікарі, які утримувалися в колонії. "Вони розповідали, що допомагали своїм товаришам по службі у темряві і без життєво необхідного медичного обладнання, використовуючи ту невелику кількість матеріалів, що залишилася в їхніх аптечках, і простирадла для перев'язок. Вони бачили, як багато людей загинули тієї ночі, а керівництво Оленівської колонії стояло і спостерігало за цим", - сказав Ерік Мьосе.

Докладніше – в новині.

Російська армія обстріляла місто Краматорськ Донецької області. Відомо, що внаслідок атаки загинула жінка, щонайменше троє поранених.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, у місті опівдні 23 вересня пролунали 6 вибухів. Унаслідок обстрілів загинула жінка приблизно 45 років, кількість поранених зросла до 3 людей. Пошкоджені 8 приватних будинків.

"Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо. Знову і знову закликаю всіх: не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін також повідомив, що російські загарбники 23 вересня обстріляли село Шахове Донецької області, поранені семеро мирних жителів, серед них — двоє дітей.

"Двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці", ідеться у повдомленні.

Також пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і соціальний заклад.

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіян під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Тегеран начебто ніколи не схвалював агресію Росії проти України.

Також він знову заперечив постачання ракет до РФ і додав, що готовий сісти за стіл переговорів, пише The Guardian. "Ми готові сісти з європейцями та американцями для ведення діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти України", – сказав Пезешкіан.

Також президент Ірану заявив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети РФ від початку його президентства, хоча ймовірно, такі постачання могли бути раніше.

Ізраїль заявив про атаку на приблизно 300 об'єктів угруповання "Хезболла" в Лівані, повідомляє The Telegraph.

Удари анонсували заздалегідь: місцевих закликали не перебувати поруч із цілями, що належать "Хезболлі", "заради власної безпеки". Про це пише BBC з посиланням на речника армії Ізраїлю Даніеля Хаґарі. Заява пролунала після запуску "Хезболлою" 150 ракет по ізраїльській території цими вихідними.

Ліван стверджує, що удари Ізраїлю вбили в понеділок уже 50 людей. Ще 300 людей поранені.

Стосовно можливого наземного вторгнення в Ліван речник армії сказав, що Ізраїль "зробить усе необхідне", щоб безпечно повернути евакуйованих жителів північного Ізраїлю до своїх домівок.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!