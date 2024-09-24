Через російську агресію на Херсонщині поранені 13 людей

Упродовж доби окупанти атакували 23 населені пункти Херсонщини. Через російську агресію поранені 13 людей.

Такі дані навів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Понятівка, Наддніпрянське, Ромашкове, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Гончарне, Томина Балка, Новодмитрівка, Берислав, Милове, Нововоронцовка, Золота Балка, Качкарівка, Новоберислав, Михайлівка, Заможне, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогони, автівку "швидкої" та приватні автомобілі.

23 вересня під удар ворожого БпЛА у Наддніпрянському районі Херсонської області потрапив 27-річний волонтер.