Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту.

У результаті спецоперації підрозділи Головного управління розвідки Міноборони повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Зазначається, що сьогодні о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор".

"Бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва).

Крім того проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок". Однак, попри шалений опір ворога, бійцям ГУР вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд.

Наразі територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту.