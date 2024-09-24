СБУ заочно повідомила про підозру росіянам, які знущалися з українських полонених під час наступу на Харків

Служба безпеки заочно повідомила про підозру російським військовим, які знущалися з українських полонених під час наступу на Харків у 2024 році.
Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Цього разу йдеться про окупантів:
- Олексія Кіпріна – командира 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії збройних сил РФ;
- Олексія Кучманова – старшого стрільця 2-го взводу 3-ї стрілецької роти вищезазначеного військового з’єднання країни-агресора.
У травні-червні цього року вони брали участь у повторному наступі на Харків.
Під час боїв у районі селища Стариця Чугуївського району Кіпрін та його підлеглий разом з трьома спільниками взяли у полон чотирьох українських захисників. Під час конвоювання зв’язаних військовополонених росіяни били їх, збивали з ніг, імітували страту, здійснюючи постріли поруч з їх головою.
Усі тортури Кіпрін фіксував на камеру свого мобільного телефону, а потім виклав це відео в інтернет.
Кіпріну та Кучманову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення обох до відповідальності.
- У червні під час моніторингу соціальних мереж харківські прокурори виявили відео жорстокого поводження із полоненими захисниками на Харківському напрямку. На відео російські військові, серед іншого, б'ють українських військових та імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.
- Потім журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що встановлено особу злочинця, який знущався над українськими військовополоненими. Ним виявився молодший лейтенант Олексій Кіпрін. Він воював санітарним інструктором у неонацистській групі “Русичі” проти України, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ Росії.
- В Офісі генерального прокурора заявили, що на відео зі знущанням з військовополонених можна зафіксувати щонайменше два воєнні злочини.
- Росія неодноразово порушувала правила поводження з військовополоненими, зокрема страчувала їх. Лише за цю зиму Місія ООН зафіксувала 32 страти українських полонених.
- Росіяни умисно публікують відео убивств. Торік вони розстріляли беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Після нього росіяни страчували й інших захисників.