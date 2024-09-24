СБУ заочно повідомила про підозру росіянам, які знущалися з українських полонених під час наступу на Харків

Усі тортури вони знімали на камеру свого мобільного телефону, а потім виклали відео в інтернет.

Служба безпеки заочно повідомила про підозру російським військовим, які знущалися з українських полонених під час наступу на Харків у 2024 році.

Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Цього разу йдеться про окупантів:

Олексія Кіпріна – командира 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії збройних сил РФ;

Олексія Кучманова – старшого стрільця 2-го взводу 3-ї стрілецької роти вищезазначеного військового з’єднання країни-агресора.

У травні-червні цього року вони брали участь у повторному наступі на Харків.

Під час боїв у районі селища Стариця Чугуївського району Кіпрін та його підлеглий разом з трьома спільниками взяли у полон чотирьох українських захисників. Під час конвоювання зв’язаних військовополонених росіяни били їх, збивали з ніг, імітували страту, здійснюючи постріли поруч з їх головою.

Усі тортури Кіпрін фіксував на камеру свого мобільного телефону, а потім виклав це відео в інтернет.

Кіпріну та Кучманову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення обох до відповідальності.