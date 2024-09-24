Вкладати пальці в чужі рани
Вкладати пальці в чужі рани
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
“Грифони” для України
“Грифони” для України
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині, 1 людина загинула і 2 поранені

Також пошкоджені 2 інфраструктурні об'єкти.

Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині, 1 людина загинула і 2 поранені
Фото: телеграм /Вадим Філашкін

Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині. 

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“1 людина загинула і 2 поранені – такі попередні наслідки ранкового удару по Костянтинівці. Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості”, – повідомив Філашкін.

Також, за його інформацією, пошкоджені 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.

“Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!” – написав глава Донецької ОВА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies