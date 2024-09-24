Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині, 1 людина загинула і 2 поранені

Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“1 людина загинула і 2 поранені – такі попередні наслідки ранкового удару по Костянтинівці. Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості”, – повідомив Філашкін.

Також, за його інформацією, пошкоджені 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.

“Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь!” – написав глава Донецької ОВА.