Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2312 людей, у тому числі 52 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 18 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 23 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Удачному. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 24 вересня.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 4.

Покровський район. У Курахівці поранено людину, пошкоджено 3 будинки; у Гірнику поранено людину; у Кураховому пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок; у селищі Шевченко поранено людину, зруйновано будинок, пошкоджено ще 11. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 11 будинків. Під постійними обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Краматорську 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 8 будинків. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Кривій Луці — приватний будинок. У Дружківці пошкоджено підприємство. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 об'єкти інфраструктури, адмінбудівлю, підприємство; у Миколаївці пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 14 приватних будинків, багатоповерхівка, 2 промислові будівлі і культова споруда. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Торецьку пошкоджені приватні будинки.

Зазначимо, що вночі ППО збила над Україною 66 із 81 запущеного Росією "шахеда". Росіяни також запустили по Україні 4 ракети.