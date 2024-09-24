ЗМІ: пакет військової допомоги США для України на $375 млн можуть оголосити вже завтра

Очікується, що цього тижня Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 375 мільйонів доларів, що є найбільшою допомогою, надісланою Києву з травня.

Про це пише Голос Америки з посиланням на чиновників США.

За їхніми словами, очікується, що про виділення допомоги Україні буде оголошено вже завтра. Один із чиновників повідомив, що пакет, найімовірніше, включатиме боєприпаси класу “повітря-земля” для винищувачів F-16, що дозволить українським пілотам діяти далеко від лінії фронту та російської ППО.

У пакет також входять боєприпаси для HIMARS, патрульних катерів та бронетехніки, а також 155-мм снаряди, 105-мм снаряди та ракети TOW.

Пакет, який все ще перебуває на стадії затвердження і склад якого може змінитися, надається у рамках президентських повноважень, які дозволяють Пентагону надсилати допомогу Україні безпосередньо зі своїх військових запасів.

Пентагон ще має 5 млрд доларів для України

В американського Міноборони залишилося понад 5 мільярдів доларів із 61 мільярда фінансування України, яке президент Джо Байден підписав у квітні і яке може закінчитися наприкінці цього місяця. Пентагон заявляє, що працює з Конгресом, щоб перенести фінансування, що залишилося, на наступний фінансовий рік США, який починається 1 жовтня.

Чиновники повідомили, що працюють над альтернативними планами ‒ у разі якщо Конгрес не схвалить продовження до кінця фінансового року.