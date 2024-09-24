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У “Дії” моряки тепер можуть призначити довірену особу без відвідування нотаріуса

Раніше оформити довіреність можна було лише в нотаріуса, це платна послуга, яка триває до тижня часу.

У “Дії” моряки тепер можуть призначити довірену особу без відвідування нотаріуса
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У “Дії” моряки тепер можуть призначити довірену особу без відвідування нотаріуса, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

“Моряки постійно перебувають у рейсах по всьому світу, тому знайти час, щоб забрати документи в Адміністрації судноплавства, буває дуже складно. Додали в Дію можливість призначити довірену особу, яка зможе забрати документи, поки ви в рейсі. Для цього просто вкажіть дані про людину, коли подаватимете заяву про присвоєння звання або підтвердження кваліфікації”, – написав Федоров.

 

Він пояснив, що представнику на пошту надійде QR-код, який треба показати в Адміністрації судноплавства, щоб забрати документи.

Також міністр зазначив, що раніше оформити довіреність можна було лише в нотаріуса, це платна послуга, яка триває до тижня часу. У Дії все безоплатно, швидко і, що головне, безпечно.

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