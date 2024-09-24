Українцям вже нарахували 23,6 млн у рамках програми "Національний кешбек"

Від старту бета-тесту програми "Національний кешбек" українцям уже нарахували 23,6 млн грн.

Такі дані навело Мінекономіки.

Упродовж трьої тижнів він старту програми 663 тисячі українців, які долучилися до "Нацкешбеку", вже бачать нарахування в Дії. Усього їм нарахували 23,6 млн грн.

"Частина банків – партнерів вже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати і відобразити в Дії кешбек за покупки їх клієнтів за період з 2 по 22 вересня. Це хороший привід зробити нові покупки українських товарів і побачити, як швидко відобразиться кешбек. Для низки банків тестування систем ще тривають", – зазначила перша віце-прем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Станом на 23 вересня до «Національного кешбеку» вже долучились близько 1,5 млн українців. Вони відкрили в банках 1,65 млн карток. Позначили в Дії картку для виплат 812 тис. громадян.

За минулий тиждень ще більше торговельних мереж почали маркувати товари з кешбеком на полицях. Цінники з логотипом програми або інші позначення вже є у торгових мережах.

Також вже можна перевірити, чи є в програмі магазини та товари. Ккешбек нараховується, якщо розрахуовуватись карткою в магазині, що долучився до програми, і придбати товар, який виробник подав у програму.

Загалом кешбек вже нараховується на 203 тисячі українських товарів від 1137 українських виробників.

Як отримувати кешбек від держави