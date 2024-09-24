Українцям вже нарахували 23,6 млн у рамках програми "Національний кешбек"

Від старту бета-тесту програми "Національний кешбек" українцям уже нарахували 23,6 млн грн.
Такі дані навело Мінекономіки.
Упродовж трьої тижнів він старту програми 663 тисячі українців, які долучилися до "Нацкешбеку", вже бачать нарахування в Дії. Усього їм нарахували 23,6 млн грн.
"Частина банків – партнерів вже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати і відобразити в Дії кешбек за покупки їх клієнтів за період з 2 по 22 вересня. Це хороший привід зробити нові покупки українських товарів і побачити, як швидко відобразиться кешбек. Для низки банків тестування систем ще тривають", – зазначила перша віце-прем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Станом на 23 вересня до «Національного кешбеку» вже долучились близько 1,5 млн українців. Вони відкрили в банках 1,65 млн карток. Позначили в Дії картку для виплат 812 тис. громадян.
За минулий тиждень ще більше торговельних мереж почали маркувати товари з кешбеком на полицях. Цінники з логотипом програми або інші позначення вже є у торгових мережах.
Також вже можна перевірити, чи є в програмі магазини та товари. Ккешбек нараховується, якщо розрахуовуватись карткою в магазині, що долучився до програми, і придбати товар, який виробник подав у програму.
Загалом кешбек вже нараховується на 203 тисячі українських товарів від 1137 українських виробників.
Як отримувати кешбек від держави
- Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
- Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки. І надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.
- Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.
- У Дії в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.
- Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Виключення — підакцизна продукція (пальне, тютюн та міцний алкоголь). Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої.
- Максимальна сума виплат — 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти надходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця.
- Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги — комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно і інші. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.
- Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.