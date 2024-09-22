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Керівник ДІЯРУ звернувся до ЄС через загрозу нових ударів Росії по українській енергетиці

Лист отримали керівництво Єврокомісії, Європейської групи регуляторів ядерної безпеки, Західноєвропейської асоціації органів регулювання ядерної безпеки, ядерних регуляторів дюжини держав.

Керівник ДІЯРУ звернувся до ЄС через загрозу нових ударів Росії по українській енергетиці
Південноукраїнська АЕС
Фото: вікіпедія/ Leo211

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков направив листа керівництву ЄС і партнерам через загрозу нових ударів Росії по українській енергетиці.

Як ідеться на сайті Державної інспекції ядерного регулювання, нові обстріли створять нові виклики та загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

"За даними української розвідки, РФ готується до чергової серії ударів по українській ядерно-енергетичній інфраструктурі: розподільчих пристроях на атомних електростанціях, електричних підстанціях об’єднаної енергетичної системи України, які є критично важливими для безпечної експлуатації ядерних об’єктів", - попередив Коріков західну спільноту.

У результаті обстрілів буде руйнування критичних підстанцій, а це збільшує кількість ризиків для ядерної безпеки, зокрема йдеться про експлуатаційні події, прямі та відтерміновані пошкодження обладнання, підвищення ймовірності інцидентів і навіть аварій.

За інформацією керівника Держатомрегулювання, у результаті російських атак на українську енергетику всі АЕС України вже були повністю знеструмлені 22 листопада 2022 року. Аатаки 22 березня та 26 серпня ього року, коли росіяни навмисно атакували важливі енергетичні вузли, призвели до аварійного відключення кількох атомних енергоблоків.

Тож Коріков закликав міжнародних партнерів до консолідованої позиції, реальних кроків для тиску на Росію та запобіганню ймовірному розвитку найбільш негативних сценаріїв подій на українських ядерних об’єктах.

Лист адресували керівництву Європейської комісії, Європейській групі регуляторів ядерної безпеки (ENSREG), Західноєвропейській асоціації органів регулювання ядерної безпеки (WENRA), Агентству з ядерної енергії (NEA), ядерним регуляторам США, Великої Британії, Канади, Фінляндії, Польщі, Норвегії, Німеччини, Франції, Литви, Швеції, Чехії, Словаччини.

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