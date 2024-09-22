У Росії заявили, що не братимуть участі в другому Саміті миру

Росія не братиме участі у другому Саміті миру, який Київ планує провести до кінця 2024 року.
Про це заявила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, передає "Радіо Свобода".
"Представники Росії в жодних зустрічах у рамках «бюргенштокського процесу» участі не брали і брати не збираються. Сам цей процес нічого спільного з врегулюванням не має", – сказала вона.
Захарова також заявила, що на саміті намагатимуться "протягнути" формулу миру Зеленського, як "безальтернативну основу вирішення конфлікту". Також вона сказала, що "світова більшість" на саміті висуне Росії "ультиматум про капітуляцію".
При цьому вона заявила, що Москва "готова до обговорення справді серйозних пропозицій, які враховують ситуацію на Землі і геополітичні реалії".
Саміт миру
- У листопаді 2022 президент Зеленський на виступі перед лідерами G-20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії. Вони містять 10 пунктів. Пропозиції назвали українською Формулою миру.
- Перший Глобальний саміт миру об'єднав 101 країну та організацію. Учасники зосереджувалися на трьох пунктах формули миру: ядерній безпеці, продовольчій безпеці, звільненню всіх полонених та депортованих, зокрема дітей. Однак, із підсумковим комюніке погодилися не всі учасники – загалом близько 80. Але вже після саміту до нього приєдналися деякі країни та організації.
- До листопада Київ збирається встигнути повністю підготувати другий Саміт миру за участі представників Росії. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "100 днів до (Саміту) миру".
- 20 вересня Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Києві заявив, що Україна має бути максимально посилена до проведення другого Саміту миру вже цього року. Він також заявив, що другий Саміт миру має поставити крапку у війні.
- Також повідомлялося, що Росії дозволять брати участь у другому Саміті миру, інакше може відмовитися велика кількість країн.