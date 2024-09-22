У Росії заявили, що не братимуть участі в другому Саміті миру

В МЗС заявили, що на заході світова більшість висуне Росії "ультиматум про капітуляцію".

Росія не братиме участі у другому Саміті миру, який Київ планує провести до кінця 2024 року.

Про це заявила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, передає "Радіо Свобода".

"Представники Росії в жодних зустрічах у рамках «бюргенштокського процесу» участі не брали і брати не збираються. Сам цей процес нічого спільного з врегулюванням не має", – сказала вона.

Захарова також заявила, що на саміті намагатимуться "протягнути" формулу миру Зеленського, як "безальтернативну основу вирішення конфлікту". Також вона сказала, що "світова більшість" на саміті висуне Росії "ультиматум про капітуляцію".

При цьому вона заявила, що Москва "готова до обговорення справді серйозних пропозицій, які враховують ситуацію на Землі і геополітичні реалії".

Саміт миру