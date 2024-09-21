У Франції представили новий уряд Мішеля Барньє

У суботу, 21 вересня, пізно ввечері після більш як двох тижнів інтенсивних переговорів з усіма політичними силами французам представили урядову команду нового прем’єр-міністра Мішеля Барньє, передає Укрінформ.

Список з 39 міністрів, заступників міністрів та державних секретарів озвучив під час короткого брифінгу генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер.

Згідно з протоколом, першим назвали призначеного на посаду міністра внутрішніх справ. Ним став Бруно Рітейло, який раніше очолював групу партії "Республіканці" в Сенаті. У Раді міністрів його супроводжуватимуть Анні Женевар, міністр сільського господарства, та Жан-Ноель Барро, міністр Європи та закордонних справ.

Новий уряд на чолі з Мішелем Барньє об'єднує різних політиків із центру, а також правих. Ці два табори зазнали поразки на парламентських виборах на початку літа.

Серед лівих кандидатів, які здобули перемогу, у переліку фігурує лише новий міністр юстиції Дідьє Міго, колишній соціаліст та голова Вищого органу з питань прозорості публічного життя.

У повному складі уряду Барньє 20 жінок і 19 чоловіків.

Свої посади зберегли також кілька міністрів з уряду Габріеля Атталя, а саме Себастьян Лекорню залишиться міністром збройних сил та ветеранів, а Рашида Даті- культури та спадщини.

Серед найважливіших призначень - Антуан Арман, який очолить міністерство економіки, фінансів та промисловості та Анн Женете, яку призначено міністеркою освіти.

На додаток до списку міністрів, Єлисейський палац оприлюднив також перелік заступників міністрів. У ньому привертає увагу прізвище Бенджамена Аддада, який буде відповідальний за Європу. Раніше цей депутат від макронівської партії "Ренесанс" очолював групу дружби Франція-Україна у Національній асамблеї.

Президентський палац повідомив, що глава держави Еммануель Макрон збере всіх членів уряду на засідання Ради міністрів, яке відбудеться в понеділок, 23 вересня, о 15:00.