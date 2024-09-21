Німеччина із партнерами готує пакет допомоги для України на 1,4 млрд євро

Близько 400 мільйонів надійде із оборонного бюджету.

Німецький уряд разом із партнерами готує черговий пакет допомоги Україні на 1,4 мільярди євро.

Про це повідомило міністерство оборони Німеччини у соцмережі Х.

"Ще 1,4 млрд євро для України: Німеччина залучила 1 млрд євро від країн-партнерів. Майже 400 млн євро надійде з оборонного бюджету, якщо парламент схвалить це наступного тижня", – йдеться у повідомленні.

Weitere 1,4 Mrd EUR für die #Ukraine: Eine Milliarde EUR hat 🇩🇪 von Partnerländern eingeworben. Rund 400 Mio EUR kommen aus dem #Verteidigungshaushalt, wenn das Parlament kommende Woche zustimmt. Mehr dazu im ZEIT-Podcast 👇https://t.co/yQmZuxxqFD pic.twitter.com/ey13pUgHtG — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 20, 2024