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Німеччина із партнерами готує пакет допомоги для України на 1,4 млрд євро

Близько 400 мільйонів надійде із оборонного бюджету.

Німеччина із партнерами готує пакет допомоги для України на 1,4 млрд євро
Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони НІмеччини Борис Пісторіус
Фото: Офіс президента

Німецький уряд разом із партнерами готує черговий пакет допомоги Україні на 1,4 мільярди євро. 

Про це повідомило міністерство оборони Німеччини у соцмережі Х.

"Ще 1,4 млрд євро для України: Німеччина залучила 1 млрд євро від країн-партнерів. Майже 400 млн євро надійде з оборонного бюджету, якщо парламент схвалить це наступного тижня", – йдеться у повідомленні. 

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