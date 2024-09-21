Кількість загиблих унаслідок ізраїльського авіаудару по передмісті Бейрута зросла до 31 людини, серед них сім жінок і троє дітей.
Про це пише Associated Press з посиланням на міністерство охорони здоров’я Лівану.
Серед убитих були Ібрагім Акіл, який керував елітними силами Хезболли Радван, і Ахмед Вахбі, ще один старший командир військового крила угруповання.
68 людей також отримали поранення, 15 залишаються в лікарні. Пошуково-рятувальні операції все ще тривають, і кількість постраждалих може зрости.
Ізраїль вдарив по житловому будинку в густонаселеному південному районі Бейрута вчора у годину пік, коли люди поверталися додому. Це був найбільш смертоносний удар по ліванській столиці з часів війни Ізраїлю та Хезболли в 2006 році.
Авіаудар по багатолюдній вулиці Каїм зруйнував восьмиповерховий будинок з 16 квартирами і пошкодив ще один, що примикав до нього. Ракети знищили будівлю та прорізали підвал, де тривала зустріч офіційних осіб “Хезболли”, повідомляє журналіст AP з місця події.
- “Хезболла” оголосила вчора ввечері, що ізраїльські сили вбили 15 її оперативників, але не уточнила місце цих смертей. Тим часом речник ізраїльської армії підполковник Надав Шошані заявив сьогодні про ліквідацію загалом 16 бойовиків.
- Смертоносний удар у п’ятницю стався через кілька годин після того, як “Хезболла” почала одне зі своїх найінтенсивніших бомбардувань північних територій Ізраїлю майже за рік бойових дій, переважно націлених на ізраїльські військові об’єкти. Ізраїльська система протиракетної оборони “Залізний купол” перехопила більшість ракет “Катюша”.