Розчищення завалів після удару Ізраїлю по передмістю Бейрута, 21 вересня 2024 року

Кількість загиблих унаслідок ізраїльського авіаудару по передмісті Бейрута зросла до 31 людини, серед них сім жінок і троє дітей.

Про це пише Associated Press з посиланням на міністерство охорони здоров’я Лівану.

Серед убитих були Ібрагім Акіл, який керував елітними силами Хезболли Радван, і Ахмед Вахбі, ще один старший командир військового крила угруповання.

68 людей також отримали поранення, 15 залишаються в лікарні. Пошуково-рятувальні операції все ще тривають, і кількість постраждалих може зрости.

Ізраїль вдарив по житловому будинку в густонаселеному південному районі Бейрута вчора у годину пік, коли люди поверталися додому. Це був найбільш смертоносний удар по ліванській столиці з часів війни Ізраїлю та Хезболли в 2006 році.

Авіаудар по багатолюдній вулиці Каїм зруйнував восьмиповерховий будинок з 16 квартирами і пошкодив ще один, що примикав до нього. Ракети знищили будівлю та прорізали підвал, де тривала зустріч офіційних осіб “Хезболли”, повідомляє журналіст AP з місця події.

Фото: EPA/UPG Розчищення завалів після удару Ізраїлю по передмістю Бейрута, 21 вересня 2024 року