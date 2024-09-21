Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Чи можна примирити “глобальну ініціативу” з “українською історією”?
Чи можна примирити “глобальну ініціативу” з “українською історією”?
ГоловнаСвіт

Кількість загиблих унаслідок ізраїльського авіаудару по передмісті Бейрута зросла до 31

68 людей також отримали поранення, 15 залишаються в лікарні. 

Кількість загиблих унаслідок ізраїльського авіаудару по передмісті Бейрута зросла до 31
Розчищення завалів після удару Ізраїлю по передмістю Бейрута, 21 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих унаслідок ізраїльського авіаудару по передмісті Бейрута зросла до 31 людини, серед них сім жінок і троє дітей.

Про це пише Associated Press з посиланням на міністерство охорони здоров’я Лівану.

Серед убитих були Ібрагім Акіл, який керував елітними силами Хезболли Радван, і Ахмед Вахбі, ще один старший командир військового крила угруповання.

68 людей також отримали поранення, 15 залишаються в лікарні. Пошуково-рятувальні операції все ще тривають, і кількість постраждалих може зрости.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Ізраїль вдарив по житловому будинку в густонаселеному південному районі Бейрута вчора у годину пік, коли люди поверталися додому. Це був найбільш смертоносний удар по ліванській столиці з часів війни Ізраїлю та Хезболли в 2006 році.

Авіаудар по багатолюдній вулиці Каїм зруйнував восьмиповерховий будинок з 16 квартирами і пошкодив ще один, що примикав до нього. Ракети знищили будівлю та прорізали підвал, де тривала зустріч офіційних осіб “Хезболли”, повідомляє журналіст AP з місця події.

Розчищення завалів після удару Ізраїлю по передмістю Бейрута, 21 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Розчищення завалів після удару Ізраїлю по передмістю Бейрута, 21 вересня 2024 року

  • Хезболла” оголосила вчора ввечері, що ізраїльські сили вбили 15 її оперативників, але не уточнила місце цих смертей. Тим часом речник ізраїльської армії підполковник Надав Шошані заявив сьогодні про ліквідацію загалом 16 бойовиків.
  • Смертоносний удар у п’ятницю стався через кілька годин після того, як “Хезболла” почала одне зі своїх найінтенсивніших бомбардувань північних територій Ізраїлю майже за рік бойових дій, переважно націлених на ізраїльські військові об’єкти. Ізраїльська система протиракетної оборони “Залізний купол” перехопила більшість ракет “Катюша”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies