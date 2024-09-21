ЗМІ: прем'єр-міністр Франції сподівається сформувати новий уряд “до завтра”

Повний склад "включає свіжі обличчя” майже на всіх ключових посадах,

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє сподівається до завтра сформувати довгоочікуваний уряд "до неділі", пише France 24.

Повний склад, який “включає свіжі обличчя” майже на всіх ключових посадах, має бути створений після “отаточного доопрацювання”, повідомили в офісі очільника уряду.

Цьому передували два з половиною місяців безвиході, спричинені безрезультатними парламентськими виборами.

Очікується призначення нових міністрів закордонних та внутрішніх справ і економіки. Серед ключових державних посад роботу може зберегти лише міністр оборони Себастьян Лекорню.

Барньє пропонує міністра Європи Жан-Ноеля Барро на посаду міністра закордонних справ, повідомило AFP джерело, близьке до політичної сили Макрона. Бруно Ретайло, який очолює фракцію правих Республіканців (LR) у верхній палаті Сенату Франції, має взяти на себе міністерство внутрішніх справ. Антуан Арман, 33-річний голова парламентської комісії з економічних питань, ймовірно, буде призначений міністром економіки.