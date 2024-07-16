100 днів до (Саміту) миру

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15 липня президент Зеленський повідомив, що він поставив завдання до листопада мати готовий план для другого Саміту миру, на якому мають бути представники Росії. Головна причина того, що Київ поспішає провести найближчими місяцями другий Саміт миру і при цьому саме листопад, а не, наприклад, грудень, визначений як дедлайн для проведення цього заходу зрозуміла – у цьому місяці відбудуться президентські вибори у Сполучених Штатах. Які за умови перемоги на них Дональда Трампа кардинально змінять ситуацію із підтримкою США нашої країни у війні з Росією. Саме так – на 100% змінять, а «можуть змінити». Бо позиція цього політика щодо не підтримки України та його націленості домовитися з Путіним і «за 24 години закінчити війну» за рахунок територій нашої країни сформульована давно і абсолютно чітко.

Тому той трек до мирних переговорів, який з минулого року довго і старанно вибудовували не тільки Україна, а й Швейцарія, яка організувала та провела у червні перший Саміт миру за дієвої підтримки країн «колективного Заходу» вже 6 листопада, наступного дня після виборів президента США 5-го, може отримати за класифікацією міжнародних рейтингових агентств «сміттєвий» рейтинг. Власне, саме тому організатор першого Саміту миру, Швейцарія, й зазначала, що другий Саміт треба провести до американських виборів.

Ось тому офіційний Київ намагається використати підсумки першого Саміту миру у підготовці до другого такого заходу. Поки відкритим залишається головне питання: як від узгоджених на першому Саміті миру трьох важливих і при цьому загальних та практично загальноприйнятних пунктів так званої «формули миру Зеленського» із 10 пунктів перейти хоча б до обговорення (не кажучи вже про виходу на узгодженні рішення) по інших пунктах цього плану. Бо, наприклад, наступними трьома пунктами після трьох погоджених на першому Саміті миру пунктів про енергетичну та продовольчу безпеку і вирішення гуманітарних питань йдуть:

Виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

Виведення російських військ і припинення бойових дій;

Створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, міжнародного механізму відшкодування збитків за рахунок російських активів.

Єдине, що тут поки що окреслено – це намір керівництва України використати при переговорах із агресором схему узгодження рішення по запуску зернового коридору два роки тому. Коли посередники (тоді це були ООН і Туреччина) домовляються окремо з Україною, окремо з РФ. І за підсумками цих переговорів підписуються два окремих документи. Ну і також дедлайн тут теж зрозумілий – встигнути тут треба до листопада.

Більше конкретики у спробі втілити рішення першого Саміту миру щодо продовольчої та енергетичної безпеки, обміну полоненими та повернення в Україну депортованих дітей.

«У кінці липня на початку серпня буде перша зустріч на рівні міністрів, радників безпеки, як ми й обіцяли щодо висновків нашого Саміту миру. Перша зустріч буде скоріш за все у Катарі – це щодо енергетичної безпеки й там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. В серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства. Це буде питання продовольчої безпеки й там буде повністю готовий розроблений план. У вересні буде зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку – обміну полонених та повернення дітей. І там буде розроблений план», – розповів цього понеділка Зеленський.

Якщо вдасться реалізувати цю частину роботи по трьох пунктах і буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів мирного плану Києва «ми будемо готові наблизити максимально другий Саміт і вважаю, що представники Росії повинні бути на другому Саміті», додав Зеленський.

Позицію Києва щодо залучення Росії до другого Саміту миру у цілому підтримали Сполучені Штати. «Можливість запрошення РФ на Саміт ми обговорювали з Україною. Як їхній партнер та прихильник, ми підтримаємо їх, якщо це той шлях, який вони оберуть. Ми завжди давали це зрозуміти. Будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів – це рішення, які має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати чи будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту», - зазначив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

І слушно додав, що досі РФ не демонструвала, що вона готова до справжньої дипломатії.

Дійсно, офіційний підхід Москви щодо закінчення війни й умов миру не змінився за два роки після першої спроби вийти на мирні домовленості із нашою країною у Стамбулі весною 2022-го року. І у реальності цієї позиції не змінити оголошеними намірами про те, що багато країн міжнародної спільноти будуть доносити до Москви рішення Самітів миру – і вона буде змушена дослухатися.

Як виглядає зараз, на початку практичної підготовки до другого Саміту миру, РФ буде змушена відмовитися від мови ультиматумів щодо нашої країни й взяти дієву участь у другому Саміті миру лише у результаті успішної реалізації комплексу військових і військово-дипломатичних рішень щодо неї. Де мають бути й болючі військові програші в Україні на кшталт руйнування Кримського мосту, й домовленості з США і НАТО по чутливих для РФ питаннях – наприклад, щодо нерозміщення окремих видів зброї прямо на російських кордонах у новому члені альянсу Фінляндії, й ефективне залучення як посередника на другий Саміт миру єдиного великого гравця, здатного впливати на позицію Путіна – Китаю.