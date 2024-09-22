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Над Балтійським морем виявили шість російських літаків

Російські літаки не надали планів польоту і не ввімкнули передавачі.

Над Балтійським морем виявили шість російських літаків
Фото: ВПС Латвії

Впродовж 20 і 21 вересня над регіоном Балтійського моря ВПС Латвії виявили шість російських літаків.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Латвії, пише Delfi.

Російські літаки не надали планів польоту і не ввімкнули передавачі. Розміщені в Латвії винищувачі НАТО Eurofighter здійснили виліт, порушників було попереджено і супроводжено.

До слова, Міністерство оборони Латвії повідомило у вівторок, що близько 9-ї години ранку поблизу державного кордону Латвії з Білоруссю було виявлено непізнаний повітряний об'єкт, який наблизився до кордону і перетнув його на території Краславського краю. Для обстеження району з бази в Лієлварді було піднято в повітря винищувачі патрульної місії НАТО, які жодних підозрілих об'єктів у повітряному просторі Латвії не виявили.

Пізніше військові повідомили, що непізнаним "об'єктом" у небі Латгале, через який підняли винищувачі НАТО, виявилася зграя птахів.

Міноборони наголошує, що Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО продовжують стежити за ситуацією на східному кордоні, і спостереження за повітряним простором після інциденту 7 вересня посилено.

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