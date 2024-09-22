​Іран на параді показав модернізований дрон-камікадзе і ракету "Джихад"

Іран представив останню версію свого безпілотника-камікадзе на військовому параді в Тегерані 21 вересня.

Державна телекомпанія IRIB повідомила, що безпілотник Shahed 136-B має радіус дії 4000 кілометрів, передає "Радіо Свобода".

Крім того, як повідомило державне інформаційне агентство IRNA, на параді представили і нову балістичну ракету "Джихад", що має радіус дії 1000 кілометрів.

Іран, попри активну військову співпрацю з Росією, заперечує постачання ракет і безпілотників, якими росіяни атакують Україну.

Британія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати Америки нещодавно запровадили нові санкції проти Ірану, заявивши, що він надав балістичні ракети Росії для підтримки її війни проти України.

У квітні цього року Міноборони України повідомило, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ українські військові знищили понад 9 000 запущених Росією безпілотників.