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​Іран на параді показав модернізований дрон-камікадзе і ракету "Джихад"

Державні ЗМІ заявили, що безпілотник Shahed 136-B має радіус дії 4000 кілометрів. 

​Іран на параді показав модернізований дрон-камікадзе і ракету "Джихад"
Архівне фото
Фото: Iran Press

Іран представив останню версію свого безпілотника-камікадзе на військовому параді в Тегерані 21 вересня.

Державна телекомпанія IRIB повідомила, що безпілотник Shahed 136-B має радіус дії 4000 кілометрів, передає "Радіо Свобода".

Крім того, як повідомило державне інформаційне агентство IRNA, на параді представили і нову балістичну ракету "Джихад", що має радіус дії 1000 кілометрів.

Іран, попри активну військову співпрацю з Росією, заперечує постачання ракет і безпілотників, якими росіяни атакують Україну. 

Британія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати Америки нещодавно запровадили нові санкції проти Ірану, заявивши, що він надав балістичні ракети Росії для підтримки її війни проти України.

У квітні цього року Міноборони України повідомило, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ українські військові знищили понад 9 000 запущених Росією безпілотників.

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