​Іран на параді показав модернізований дрон-камікадзе і ракету "Джихад"

Іран представив останню версію свого безпілотника-камікадзе на військовому параді в Тегерані 21 вересня.
Державна телекомпанія IRIB повідомила, що безпілотник Shahed 136-B має радіус дії 4000 кілометрів, передає "Радіо Свобода".
Крім того, як повідомило державне інформаційне агентство IRNA, на параді представили і нову балістичну ракету "Джихад", що має радіус дії 1000 кілометрів.
Іран, попри активну військову співпрацю з Росією, заперечує постачання ракет і безпілотників, якими росіяни атакують Україну.
Британія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати Америки нещодавно запровадили нові санкції проти Ірану, заявивши, що він надав балістичні ракети Росії для підтримки її війни проти України.
У квітні цього року Міноборони України повідомило, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ українські військові знищили понад 9 000 запущених Росією безпілотників.
- Раніше ЗМІ писали, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.
- Білий дім заявив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.
- У МЗС України також відреагували на ймовірну передачу Іраном балістичних ракет росіянам і попередили, що в разі підтвердження цього факту, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. У МЗС також викликали тимчасового повіреного Ірану.
- За даними Reuter, президент Ірану Масуд Пезешкіан у жовтні приїде до Росії для участі у саміті БРІКС. Він має зустрітися з Володимиром Путіним і укласти з ним угоду про "всеосяжне співробітництво".