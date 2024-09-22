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Росія атакувала Україну 80 "Шахедами" та запустила дві авіаційні ракети

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Росія атакувала Україну 80 "Шахедами" та запустила дві авіаційні ракети
Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 22 вересня Росія запустила по Україні дві авіаційні ракети Х-59/69 та 80 дронів типу "Шахед". Сили ППО збили 71 російський безпілотник.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 22 вересня противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська", — йдеться у повідомленні.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БПЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені", — додають у повітряних силах.

Фото: ВПС ЗСУ

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

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