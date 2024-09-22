Російська армія знову атакувала Нікопольщину

Армія РФ продовжує терор Дніпропетровщини. Ввечері та вночі російська армія знову атакувала Нікопольський район.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ввечері та вночі Нікопольщина переживала російські атаки. Залп з РСЗВ "Град", артобстріли, використання дронів-камікадзе. Ворожий терор відчули на собі Нікополь і Червоногригорівська громада”, — написав він.

Ударний дрон пошкодив службовий автомобіль газової служби.

Наразі в лікарні залишаються двоє постраждалих внаслідок атаки 21 вересня. Стан 4-річної дівчинки все ще тяжкий. У неї осколкове поранення голови, верхньої кінцівки та передпліччя. Вона під постійним наглядом медиків.