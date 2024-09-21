У застосунку Армія+ стартувало опитування щодо рівня задоволеності сухпайками.
Про це повідомляє Міноборони.
У застосунку Армія+ розпочалося опитування про рівень задоволеності військовослужбовців сухпайками, зокрема добовими польовими наборами продуктів №15 (звичайні та посилені з підігрівом).
Думки захисників і захисниць України та потенційний попит на інклюзивні раціони дозволять агенції Міноборони «Державний оператор тилу» побудувати закупівельну стратегію та ухвалити рішення щодо доцільності придбання сухпайків того чи іншого типу для ЗСУ.
Міністерство оборони вже працює над розширенням асортименту сухпайків — до переліку доступних раціонів увійдуть рослинні, кошерні та халяльні набори.
«Розширення переліку сухпайків – це важливий крок удосконалення забезпечення наших військовослужбовців. Запроваджуючи харчування з урахуванням релігійних, медичних та етичних потреб, Міноборони забезпечує індивідуальні потреби кожного та кожної і створює кращі умови для виконання завдань із захисту України», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Опитування розпочалося сьогодні, 21 вересня, у застосунку Армія+. Функціонал застосунку дозволить швидко дистанційно зібрати відповіді військових та передати їх «Державному оператору тилу» для аналізу та ухвалення рішень. Опитування триватиме 14 днів.
«Сьогодні вже 250 тис. військових авторизувались в Армія+. І щодня до 10 тис. користувачів реєструються в застосунку та можуть реально впливати на зміни в армії. І я вдячна команді «Державного оператору тилу» за ініціативність та бажання в своїй роботі врахувати думку військових, зібрану через опитування в Армія+», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Відомство зазначає, що це вже третє опитування, що проводиться в Армія+ серед військових. Минулими темами були: використання бойових систем та онлайн навчання.