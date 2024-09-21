У ніч на 21 вересня Сили оборони України спільно із СБУ уразили два російські військові арсенали у Краснодарському краї та у Тверській області. Також атаковано військовий аеродром Шайковка.

Про це інформують джерела LB.ua та Генштаб.

Зокрема, дрони СБУ відпрацювали по 23-му арсеналу головного артилерійського управління міноборони РФ у Тверської області зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» та тактичних ракетних комплексів «Точка-У».

Після вдалих «прильотів» українських дронів на складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж.

Також вогневого ураження завдано по арсеналу «Тихорецьк», що в Краснодарському краї, який входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ.

На момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

«СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу — одного із важливих логістичних пунтів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон «падіння уламків» — в самому розпалі», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших.

Також дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка (Калузька обл., РФ), де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.