Сили оборони: окупанти готуються до відновлення штурмових дій у Вовчанську

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Ворог готується до відновлення штурмових дій у Вовчанську, в районі Липців окупанти посилили підрозділи на передових позиціях.

Про це повідомляють в ОТУ "Харків".

"В районі населеного пункту Глибоке противник здійснив спробу переміщення двох одиниць мототехніки в напрямку передових позицій 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії, які підірвалися на мінах", — ідеться у зведенні Сил оборони.

Неподалік Лукʼянців серед особового складу противника продовжують відмічатись випадки самовільного залишення позицій. В районі Липців ворог посилив підрозділи на передових позиціях.

У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, здійснює підготовку до поновлення штурмових дій.

Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. російські окупанти завдали 1 ракетний удар, 3 авіаудари з використанням 14 КАБів та 43 удари дронами-камікадзе. Здійснили 469 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 80 осіб, з них безповоротні — 27, санітарні — 53.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 88 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 бойові броньовані машини,

10 артилерійських систем,

3 одиниці РСЗВ,

4 автомобілі,

2 одиниці спеціальної техніки,

68 БпЛА.

Також знищено 38 укриттів для особового складу та 6 місць зберігання боєприпасів.