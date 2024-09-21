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Сили оборони: окупанти готуються до відновлення штурмових дій у Вовчанську

В районі Лукʼянців спостерігають випадки дезертирства серед російських солдатів.

Сили оборони: окупанти готуються до відновлення штурмових дій у Вовчанську
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Ворог готується до відновлення штурмових дій у Вовчанську, в районі Липців окупанти посилили підрозділи на передових позиціях. 

Про це повідомляють в ОТУ "Харків".

"В районі населеного пункту Глибоке противник здійснив спробу переміщення двох одиниць мототехніки в напрямку передових позицій 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії, які підірвалися на мінах", — ідеться у зведенні Сил оборони.

Неподалік Лукʼянців серед особового складу противника продовжують відмічатись випадки самовільного залишення позицій. В районі Липців ворог посилив підрозділи на передових позиціях. 

У Вовчанську противник основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки, здійснює підготовку до поновлення штурмових дій. 

Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. російські окупанти завдали 1 ракетний удар, 3 авіаудари з використанням 14 КАБів та 43 удари дронами-камікадзе. Здійснили 469 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 80 осіб, з них безповоротні — 27, санітарні — 53. 

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 88 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 бойові броньовані машини,
  • 10 артилерійських систем,
  • 3 одиниці РСЗВ,
  • 4 автомобілі,
  • 2 одиниці спеціальної техніки, 
  • 68 БпЛА.

Також знищено 38  укриттів для особового складу та 6 місць зберігання боєприпасів.

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