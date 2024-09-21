ЦНС: Путін планує заселити тимчасово окуповані території України “благонадійними” росіянами

Росіяни шукають колаборантів для формування окупаційних адміністрацій на ТОТ України.

Президент РФ видав указ, який передбачає соціальні гарантії тим росіянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Йдеться про загарбані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму. Виплати обіцяють насамперед тим “відкомандированим” спеціалістам, котрі привезуть із собою усю свою сім’ю. Кошти немалі – від трьох до п’яти мільйонів російських рублів", — заявляють у спротиві.

Затребуваними для окупаційних адміністрацій є працівники, які можуть облаштовувати позиції та перевозити вантажі, а також будівельники для “відновлення” об’єктів інфраструктури знищених військами РФ в українських містах.

У спротиві додають, що росіяни досі не можуть завершити формування своїх окупаційних адміністрацій на ТОТ України.

Окупанти шукають зрадників для роботи в адміністраціях й інших фейкових структурах.