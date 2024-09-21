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Україна вперше взяла участь в антидронових навчаннях НАТО

У навчаннях в Нідерландах взяли участь понад 450 учасників із 19 країн-членів.

Україна вперше взяла участь в антидронових навчаннях НАТО
Ілюстративне фото: військові навчання НАТО
Фото: EPA/UPG

Україна вперше взяла участь в антидронових навчаннях НАТО. Навчання проходили із 10 до 20 вересня 2024 року.

Як повідомив Генштаб, у навчаннях взали участь понад 450 учасників із 19 країн-членів і трьох країн-партнерів НАТО у Нідерландах.

На навчаннях випробовували здатність доступних на ринку протидронових систем безперешкодно працювати разом. Україна верше взяла в ньому участь, поряд з представниками приватного сектора і наукових кіл.

"Під час щорічних навчань НАТО з технічної оперативної сумісності (TIE) з протидії системам безпілотних літальних апаратів (C-UAS) були проведені польові випробовування понад 60 протидронових систем і технологій, таких як сенсори, системи «дрон проти дрона», глушилки і кіберперехоплювачі", – йдеться у повідомленні. 

Перша активна участь України в цих навчаннях передбачена Дорожньою картою інноваційної співпраці НАТО – Україна, затвердженою лідерами членів Альянсу і України на Вашингтонському саміті. Такі навчання як C-UAS TIE  надають унікальну можливість разом розв’язувати нагальні проблеми, такі як автономність і оперативна сумісність дронів, вивчаючи при тому бойовий досвід України з протидії малим дронам.

Інтеграція протидронових технологій в Інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону НАТО важлива для посилення оборони і стримування Альянсу. 

На Вашингтонському саміті 2024 року союзники здійснили кроки з подальшого посилення готовності, здатності реагувати і інтеграції IAMD НАТО, і домовились підтримувати розробку і впровадження інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони для України.

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