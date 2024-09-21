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На окупованій території Запорізької області росіяни розпочали почали реєструвати “казачі організації”

Відтак усі “ряжені добровольці” автоматично стають мобілізаційним резервом для армії РФ.

На окупованій території Запорізької області росіяни розпочали почали реєструвати “казачі організації”
Фото: Центр нацспротиву

На окупованій території Запорізької області росіяни розпочали процес реєстрації документів “казачіх організацій”. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Від тепер вони будуть тільки реєстровими. Адже, за словами кремлівських кураторів, у регіоні воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятно для казаків”, ‒ йдеться у повідомленні.

Відтак усі “ряжені добровольці” автоматично стають мобілізаційним резервом для армії РФ.

Окрім цього, у Бердянському районі зараз формуються два “казацькі класи: у місцевих школах. “Такі класи окупанти планують облаштувати у всіх навчальних закладах окупованої України, перетворюючи казачі організації, які не мають нічого спільного з історичним українським козацтвом, на інструмент своєї пропаганди”, ‒ додали у Центрі.

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Від початку окупації України “казачі” групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою.

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