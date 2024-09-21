На окупованій території Запорізької області росіяни розпочали почали реєструвати “казачі організації”

На окупованій території Запорізької області росіяни розпочали процес реєстрації документів “казачіх організацій”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Від тепер вони будуть тільки реєстровими. Адже, за словами кремлівських кураторів, у регіоні воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятно для казаків”, ‒ йдеться у повідомленні.

Відтак усі “ряжені добровольці” автоматично стають мобілізаційним резервом для армії РФ.

Окрім цього, у Бердянському районі зараз формуються два “казацькі класи: у місцевих школах. “Такі класи окупанти планують облаштувати у всіх навчальних закладах окупованої України, перетворюючи казачі організації, які не мають нічого спільного з історичним українським козацтвом, на інструмент своєї пропаганди”, ‒ додали у Центрі.

Від початку окупації України “казачі” групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою.