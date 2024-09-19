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У Запорізькій області через атаки РФ загинула 74-річна жінка, ще двоє – поранені

Окупанти 161 раз атакували населені пункти області. 

У Запорізькій області через атаки РФ загинула 74-річна жінка, ще двоє – поранені
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Одна жінка загинула, дві поранені унаслідок атаки КАБами по території Запорізького району. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Вночі росіяни щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах. Загинула 74-річна жінка, дві 67-річні поранені. 

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно.

Упродовж доби окупанти 161 раз обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Комишувасі, Юльївці, Григорівці, П'ятихатках, Жереб'янкам та Новодарівці.

67 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.8 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине.

80 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

В ніч на 18 вересня російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Тоді загинуло двоє. 

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