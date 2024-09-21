Ворог вдарив “шахедами” по енергетичних об'єктах Шосткинської громади Сумщини

Місцева влада закликає мешканців дотримуватись правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Сьогодні пізно ввечері ворог наніс авіаудар по енергетичних об'єктах Шосткинської громади, застосувавши БпЛА типу “Шахед”.

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