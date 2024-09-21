Ворог вдарив “шахедами” по енергетичних об'єктах Шосткинської громади Сумщини

Сьогодні пізно ввечері ворог наніс авіаудар по енергетичних об'єктах Шосткинської громади, застосувавши БпЛА типу “Шахед”.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Аварійно-рятувальні служби працюють над усуненням наслідків ворожої атаки.
Місцева влада закликає мешканців дотримуватись правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Зазначимо, що протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордоння Сумщини. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Тростянецька, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.